Paolo Olmi: «I ragazzi della mia orchestra dialogano con le note»

Ha fondato la Young musicians european orchestra: Paolo Olmi, direttore d’orchestra, 64 anni, è in tour con i giovani musicisti. Prima all’Aracoeli, poi a Gerusalemme, a Betlemme e oggi, 12 dicembre, a Genova.



Un tour all’insegna del dialogo e della solidarietà: funziona?

«Ci sono ragazzi russi che suonano con musicisti ucraini. Israeliani e palestinesi. Direi che funziona».



La sua orchestra è un progetto professionale o umanitario?

«Il dialogo parte dal lavoro. Non da idee politiche. Hanno tutti lo stesso spartito».



Lei che cosa chiede?

«Non ho mai detto: siate amici. Ma: suonate insieme».



Arrivano dalla Corea, dal Giappone, dall’Italia: come li seleziona?

«Insegno alla Guildhall di Londra. Ma anche con Youtube».



Poi trovano lavoro?

«Molti ragazzi che sono stati nell’orchestra ora lavorano in giro. E sono loro a mandarmi nuove leve».



Sette concerti in sette giorni.

«Tutti concentrati sotto le feste perché molti ragazzi studiano ancora».



È previsto un compenso?

«Per tutti. E ci sono musicisti di 15 anni».



Come avete scelto le tappe?

«Abbiamo aggiunto Genova, dopo la tragedia: certi dolori, in tanti, si sopportano meglio».



E il programma?

«L’Ave Verum di Mozart, ma anche Strauss: amore e speranza».



Lei si occupa anche di insegnamento ai bambini.

Ho cominciato a insegnare in Conservatorio a 22 anni. Allora senza molta dedizione. Che ho recuperato ora a 64 anni».

