Sold out il tour di Paolo Conte si aggiungono due nuove date a Trieste e a Brescia

Sold out Genova, Lucerna, Torino e Bergamo, due nuove date si aggiungono al tour di Paolo Conte che prende il via il 23 febbraio dal capoluogo ligure. Ecco quindi il 17 maggio al Teatro Rossetti di Trieste e il 29 giugno a Piazza della Loggia a Brescia. Il tour “Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro” vuole essere una celebrazione dei cinquant’anni di “Azzurro” il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che ha portato Paolo Conte a essere conosciuto in Italia e nel mondo. A novembre 2018 è uscito “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” , il nuovo disco di Conte registrato dal vivo alle Terme di Caracalla a Roma insieme a un’orchestra composta da musicisti d’eccezione in occasione del mezzo secolo del brano. Nella tracklist è inserito anche “Lavavetri”, il nuovo inedito cantato dal cantautore astigiano, che ci regala questo singolare valzer a distanza di un anno da “Per me”, l’ultimo inedito pubblicato nella raccolta “Zazzarazaz”.

