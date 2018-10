Paolo Conte, “Live a Caracalla" esce il 9 novembre per i 50 anni di “Azzurro”

"Live in Caracalla - 50 years of Azzurro" (BMG Rights Management/Warner), il nuovo disco di Paolo Conte registrato dal vivo alle Terme di Caracalla a Roma insieme ad un'Orchestra composta da musicisti d'eccezione in occasione dei cinquant'anni di "Azzurro", sarà disponibile da venerdì 9 novembre nei negozi tradizionali, in digital download e nelle principali piattaforme streaming.



''Azzurro'' è stato il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l'ha portato ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. Tra i brani è stato inserito "Lavavetri", il nuovo inedito cantato dal cantautore astigiano, che regala questo singolare valzer a distanza di un anno da "Per me", l'ultimo inedito pubblicato nella raccolta "Zazzarazaz". Inoltre, da venerdì 30 novembre "Live in Caracalla - 50 years of Azzurro" sarà disponibile in una speciale edizione in tre vinili. Nel frattempo, continua il tour organizzato da Concerto Music (www.concerto.net) nelle principali città d'Europa e d'Italia.

