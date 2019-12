© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saràil maestro concertatore della2020: il compositore siciliano dirigerà l’Orchestra Popolare il 22 agosto nel Concertone di Melpignano che celebra la pizzica salentina. Buonvino è in Salento per un primo incontro con i musicisti e una visita nei paesi della Grecia salentina. La decisione è una nuova sfida per la Fondazione che punta alla commistione tra linguaggio popolare e colto, la stessa che ha portato Buonvino a comporre hit di successo come Renaissance per Skin, colonna sonora della serie I Medici e in passato Eppure Sentire interpretata da Elisa, Baciami ancora di Jovanotti, Tutto può succedere con Giuliano Sangiorgi; è stato premiato anche con il David di Donatello come miglior musicista 2008 per il film Caos Calmo. «Ho voluto che questa avventura cominciasse molto presto - ha detto Buonvino incontrando l’Orchestra - perché l’incontro con i musicisti, studiosi e professionisti potesse essere il più approfondito e intenso possibile».