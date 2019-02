Paola Turci, L’ultimo ostacolo: il testo della canzone di Sanremo 2019

Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 00:55

L’ultimo ostacolodi E. Roberts – L. Chiaravalli – S. MarlettaFermatiChe non è l’ora dei salutiVieni quiE abbracciami per due minutiGuardaciDa fuori siamo la fotografia del giorno di un mio compleannoRicordo quando tu mi hai detto «non aver paura di tremare»Che siamo fiamme in mezzo al vento, fragili ma sempre in verticaleMagari no non è l’ultimo ostacoloMa è bellissimo pensare di cadere insiemePiove però siamo fuori pericoloRiusciremo a respirareNel diluvio universaleVetri cheSi appannano dal nostro latoScriverciParole grandi con un ditoLettereChe sbiadiranno solo per metà ma che riscriveremo ancoraChe siamo fiamme in mezzo al ventoFragili ma sempre in verticaleMagari no, non è l’ultimo ostacoloMa è bellissimo pensare di cadere insiemePiove però siamo fuori pericoloRiusciremo a respirareNel diluvio universaleE cambieremo mille volte forma e lineamenti per non sentire l’abitudineCi saranno appuntamenti che sarai obbligato a perdereE ci impegneremo a stare meglio quando far di meglio non si puòMagari no, non è l’ultimo ostacoloPiove però siamo fuori pericoloRiusciremo a respirareNel diluvio universaleCi vedranno attraversareNel diluvio universale