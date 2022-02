Sanremo 2022, pagelle prima serata: con Ornella Muti è già polemica. I più attesi? Maneskin e Berrettini

Se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspettiamo un Sanremo 2022 da ricordare. Sicuramente per le polemiche che, anche quest'anno, sono ovviamente immancabili. Ancora prima di salire sul palco Ornella Muti, madrina della prima serata del Festival, già scatena il finimondo. Il suo invito alla legalizzazione della cannabis terapeutica (partito da una foto social dove indossa una ciondolo a forma di marijuana con la figlia Naike) agita molti animi: da Salvini al Moige a Fratelli d'Italia. E c'è qualcuno, come il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che la vorrebbe fuori dall'Ariston.

Amadeus - al timone per la terza volta - si dice «più emozionato degli altri anni». E, almeno per la prima serata, potrà contare sull'amico Fiorello: «Mi sono svegliato alle 5.30 e ho sentito Fiorello uscire alle 6.20... mi ha detto che non vuole più vedermi per tre anni, ma ad agosto saremo in vacanza»,

Tutti gli occhi sono puntati sul ritorno dei Maneskin, vincitori della scorsa edizione e orgoglio italiano nel mondo. Come su un altro campione: Matteo Berrettini, super ospite della prima serata. C'è l'incubo Covid, ma non si parlerà di pandemia: parola di Amadeus, secondo cui non esiste un piano B nel caso in cui risulti lui stesso positivo.

Achille Lauro, che questa sera sarà il primo dei 12 cantanti in gara, aprirà la prima serata. E lo farà con una dedica alla mamma, che proprio oggi compie 61 anni. In un post su Instagram, corredato da una foto del suo battesimo, l'artista romano scrive: «Oggi 61 anni fa nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l'apertura del Festival di Sanremo. Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah».

E poi c'è il caso Rettore che Amadeus però sgonfia subito: «Neanche sapevo che Donatella avesse accennato durante il programma 'La vita in direttà alcune note del brano 'Chimicà che porterà questa sera in gara sul palco dell'Ariston in coppia con Ditonellaiaga. Ma nn andrei a inseguire squalifiche...»