Sanremo 2022, pagelle finale: Ferilli e l'anti-monologo (10), Rkomi si autopromuove (3), Romano cucciolo (7)

Ferilli 10 Finalmente l'anti-monologo. La Ferilli non finge di essere quella che non è: «Non sono madre, sono affermata, ho un compagno benestante. E per entrare in questo vestito non mangio da 4 giorni. Sono qui per la mia storia. Perché la leggerezza non è superficialità». Sabrina è così rassicurante che se potesse condurebbe in pigiama con tanto di tisana allo zenzero mentre se la chiacchera con i cantanti prima di farli esibire. «Ognuno deve parlare di quello che sa»: finalmente qualcuno che ha il coraggio di dirlo. Bravissima Sabrina, sei una di noi.

Rkomi 3 Ha scambiato il palco dell'Ariston per una lezione di aerobica: saltella, zompetta. Cantare bene no? Chissà cosa canta. Non si capisce nulla fino a metà brano. Poi purtroppo si comincia a capire qualcosa. «Magari non prendo tutte le note…», ammette. L'autopromozione del suo album, poi, è imbarazzante.

Dargen D'amico 8 Dove si balla? All'Ariston e nel salotto di casa. Dargen ci sforna uno dei tormentoni di questo Festival. Gli occhiali da sole poi, dopo queste cinque serate lunghissime, servirebbero a tutti noi per coprire le occhiaie.

Massimo Ranieri 8 Voce ed eleganza. Che vuoi dire a uno che a 70 anni canta ancora così? E quando dice Papalina

Iva Zanicchi 6 La parte migliore della performance di Iva è il siparietto con Sabrina Ferilli prima della canzone.

Matteo Romano 7 Da TikTok a Sanremo, un bel salto. E' il cucciolo dell'Ariston (ha solo 19 anni) e alla finale finalmente si scioglie. Come direbbe la Venier: "amore di zia".

