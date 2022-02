Sanremo 2022, pagelle finale: a che ora finirà? Ecco quando potremmo sapere il vincitore

Amadeus ha già messo le mani avanti: il Festival non si concluderà prima delle 2. Ma guardando a cosa è accaduto nella passata edizione e pensando che nel 2021 il trionfo dei Maneskin fu annunciato alle 2.40, è presumibile che la proclamazione del vincitore questa sera avverrà fra le 2.30 e le 3 del mattino. Quindi preparate taniche di caffè perché sarà una lunghissima notte.

APPROFONDIMENTI I VOTI Sanremo 2022, pagelle quarta serata: Morandi-Jovanotti ciao... PERSONE Foto

Cosa vedremo? La regina della serata sarà Sabrina Ferilli che quel palco l'ha già calcato due volte: nel 1996 quando venne chiamata da Pippo Baudo accanto alla valletta bionda Valeria Mazza e nel 2012 quando fu ospite della quarta serata accolta dall'allora conduttore Gianni Morandi. Stasera affianca Amadeus nella finale dell'edizione dei record di Sanremo 2022. E già si preannuncia lo show. «Condurre Sanremo? No... io voglio fare l'attrice», assicura. E in coppia con l'amica Maria De Filippi? «Potrei portare solo il contributo che porterò stasera. E poi, Amadeus, ti fermi? L'hai detto? L'aveva detto pure Mattarella, ma poi è rimasto. Le situazioni rimettono tutto in discussione».

Sanremo 2022, pagelle quarta serata: Morandi-Jovanotti ciao boomers (10), Elisa-D'Amario che bomba (9), Grignani-Irama surreale (4)

Tra gag e battute, nell'incontro con i giornalisti in sala stampa ha sfoderato tutta la sua ironia. «Stasera non si farà un cavolo... ma finora tutti sono stati bravissimi, eccezionali. Magari Amadeus mi farà uscire alle 3, faremo corsi di sopravvivenza, per fortuna è previsto qualche piccolo snack. Tutt'al più mi vedrete sul finale quando si dirà chi ha vinto». E poi: «Gianni Morandi è ancora vivo? Lo avete fatto esibire alle due di notte». Quanto alla sua performance, «non canterò e non ballerò, ho proposto ad Amadeus di fare un trenino, tutti e due nudi, ma non ha accettato. Chissà, in un prossimo Sanremo...».

Occhi puntati anche sull'altro super ospite Marco Mengoni reduce dal successo del suo ultimo album «Materia (Terra)» (che ha appena conquistato il disco di platino). Il cantante nel 2013 vinse la kermesse con il brano «L'essenziale».