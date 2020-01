Ozzy Osbourne torna da solista con il disco “Ordinary Man”

Ozzy Osbourne ha annunciato la data di uscita del suo nuovo album di inediti, Ordinary man, con cui ritorna da solista dopo quasi 10 anni. Il disco, già disponibile in pre-order verrà pubblicato il 21 febbraio per Epic Records/Sony Music. La pubblicazione dell’album è stata preceduta dall’uscita di alcuni brani: il singolo Under The Graveyard’ Straight To Hel con la partecipazione del chitarrista dei Guns N ‘Roses Slash e il nuovo singolo e title track in digitale Ordinary Man’ che sarà disponibile in formato Cd standard e deluxe, vinile nero, vinile deluxe, picture disc e digitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA