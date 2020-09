Ornella Vanoni, due raccolte di successi per festeggiare il compleanno

I fan di Ornella Vanoni possono esultare. Dal 25 settembre, per festeggiare gli 86 anni della grande artista, saranno disponibili un doppio vinile in edizione limitata ed un cofanetto con quattro Cd che raccolgono non solo i suoi più grandi successi, ma anche i duetti di cui la cantante in carriera è stata protagonista con i maggiori interpreti jazz della scena internazionale.

La prima uscita si intitola “Ornella e...(duetti, trii e quartetti)”, ed è un vero e proprio omaggio alla musica e alla cultura jazz e sarà disponibile in occasione del Record Store Day 2020. Si tratta di una raffinatissima ristampa in edizione limitata di due LP - 12’’ 180 gr., per la prima volta in vinile bianco e blu.

Il doppio album uscito per la prima volta nel 1986 è stato ideato e prodotto da Sergio Bardotti e contiene grandi titoli italiani da Amarsi un po’ a Chissà se lo sai, passando per Il mondo, Sì viaggiare e La donna cannone. I classici sono stati reinterpretati da Ornella Vanoni insieme a grandi jazzisti: George Benson, Michael Brecker, Randy Brecker, Ron Carter, Eliane Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chris Hunter, Lee Konitz e Herbie Mann.



Questo martedì niente aperitivo con le ragazze di Corso Garibaldi. Oggi è il mio compleanno e mi incateno alla mia famiglia. #ornellavanoni #leragazzedicorsogaribaldi pic.twitter.com/JSfPB0iF8g — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) September 22, 2020

“Ornella &…” era stato arrangiato da Mike Abene e registrato negli Stati Uniti presso lo Studio Broadway Productions di Englewood (New Jersey,). “Ornella e...(duetti, trii e quartetti)”, invece, sarà disponibile da giorno 26 nei migliori negozi di dischi aderenti al Record Store Day 2020. La pubblicazione sarà eccezionalmente disponibile anche in formato CD, nei migliori negozi di dischi e sui principali store online.

Il 25 settembre esce un’altra imperdibile collezione, il cofanetto “Oggi le canto così - Vol. 1,2,3,4”, la raccolta completa delle quattro straordinarie compilation “Oggi le canto così” originariamente pubblicate nel 1979, 1980 e 1982, e ora per la prima volta raccolte in un unico box da collezione accompagnato da una grafica inedita. Il primo volume raccoglie i maggiori successi della Vanoni pubblicati da Ricordi e Ariston, fino al 1979, tra cui Domani è un altro giorno, L'appuntamento, Tristezza (per favore va via), Albergo a ore, Un'ora sola ti vorrei, La musica è finita.

Il secondo volume è dedicato a due grandi interpreti della canzone italiana, Gino Paoli e Luigi Tenco: ad eccezione della novità de “Il cielo in una stanza”, contiene alcuni loro pezzi che Ornella aveva già inciso nella sua carriera, tra i quali Senza fine, Che cosa c’è, Mi sono innamorata di te, Vedrai vedrai, Lontano lontano.

Il terzo volume, del 1982, contiene “Le canzoni della mala”, ora riarrangiate. A chiudere, il volume 4 con le reinterpretazioni di altri grandi successi della cantante, tra cui Dettagli, Una ragione di più, Eternità, Io ti darò di più, ma anche Resta cu’mme e Roma nun fa’ la stupida stasera.

