Sanremo, Ornella Muti ancora nei guai per la cena con Putin. Il Teatro di Pordenone: «Ci versi il cachet di Sanremo»

Ornella Muti si prepara per l'esordio a Sanremo. Domani sarà sul palco al fianco di Amadeus nella serata inaugurale del Festival. Ma la sua partecipazione non è stata accolta bene dal Teatro di Pordenone, che dopo aver vinto la causa per la sua assenza ad uno spettacolo programmato del 2010, attende ancora 15.000 euro. «Ci paghi con il cachet di Sanremo», hanno fatto sapere i legali del Teatro.

L'attrice, condannata già dalla Corte di Cassazione, è colpevole di aver disertato lo spettacolo per partecipare ad una cena, invitata dal Premier russo Vladimir Putin. La condanna prevede sei mesi di reclusione 500 euro di multa per truffa aggravata e un risarcimento di 30 mila euro per il Teatro. Ornella Muti invia un bonifico da mille euro al mese che le garantisce la sospensione condizionale della pena e i pagamenti sono attualmente in regola.

L'attrice aveva declinato l'invito a teatro per per «problemi di salute», ma in realtà - come accertato anche dalla Cassazione - doveva partecipare a una cena di gala dove ci sarebbe stato anche il presidente russo Vladimir Putin. Evento documentato anche da alcune foto.