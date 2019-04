L'orchestra di San Pietroburgo al conservatorio di Santa Cecilia: omaggio al maestro Pietro Mascagni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con una esecuzione tecnicamente impeccabile e di grande trasporto emotivo l’orchestra di San Pietroburgo ha reso omaggio al Maestro Pietro Mascagni, suonando al conservatorio di Santa Cecilia in occasione del Natale di Roma. Il concerto, che ha riscosso più di un tripudio di applausi da parte del numeroso pubblico intervenuto, si è tenuto mercoledì 17 nella sala Accademica del conservatorio di via dei Greci. Il giovane direttore italo-argentino Marco Seco ha magistralmente diretto i 72 elementi del conservatorio Rimskij-Korsacov, sulle musiche di Pietro Mascagni, l’autore italiano compositore della Cavalleria Rusticana ed altre 14 opere.Presenti in sala rappresentanti del mondo istituzionale, musicale, imprenditoriale e dello spettacolo. Fra gli altri, hanno presenziato all’evento, Daniela Traldi presidente della Confederazione italiana associazioni e fondazioni per la musica lirica e sinfonica, l’onorevole Nicola Acunzo componente della commissione cultura della Camera dei Deputati e componente della commissione di Vigilanza Rai, il professore Roberto Giuliani direttore del Conservatorio ospitante, Maria Teresa Mascagni presidente del Comitato Mascagni nonché nipote del grande compositore italiano, l’attore Sergio Assisi, il mecenate Duca Giannandrea Lombardo di Cumia, l’attore Sergio Assisi, Franco del Monaco direttore di Fondamenta Teatro e Teatri centro di ricerca e produzione per lo spettacolo accreditato presso il MIBAC, Salvatore Pagano produttore cinematografico.Il concerto, promosso da Ascanio Guerriero e Natalia Yablokova della Italia Civiltà e Immagine, verrà replicato il 27 maggio a San Pietroburgo in occasione della fondazione della città russa, e si propone di ripetersi ogni anno per rafforzare i rapporti culturali italo-russi.