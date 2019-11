Orchestra giovanile europea: in Rai le finali delle audizioni italiane

Il 15 e il 16 novembre, presso il Palazzo di Viale Mazzini, la Rai organizza le finali delle audizioni italiane per entrare a far parte dell’Orchestra giovanile dell’Unione Europea 2020. 80 giovani talenti, arrivati in finale dopo le preselezioni di Bologna e Firenze, verranno valutati da una Commissione formata da 11 professionisti d’orchestra, che eccellono nell’ambito del proprio strumento. Insieme a loro sarà presente il maestro Peter Stark Rehearsal, Director dell’Euyo.La partecipazione alle audizioni è stata aperta a strumentisti di: flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, tuba, strumenti a percussione, arpa, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Per le audizioni 2019, la Rai ha registrato più di 1000 candidati iscritti al concorso per rappresentare al meglio l’eccellenza artistica del nostro Paese. Euyo, la European Union Youth Orchestra, nata nel 1978 su iniziativa del maestro Claudio Abbado, è l’Orchestra dei giovani musicisti dell’Europa Unita con sede legale in rai nel palazzo della Radio di via Asiago. L’Orchestra , composta da 160 giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni , raccoglie i talenti di tutti i 27 Paesi membri con l’obiettivo di rappresentare l’ideale europeo dell’integrazione, la missione unificante della musica, la diffusione dell’eccellenza artistica. La squadra Rai, con passione e spirito di servizio pubblico, promuove ogni anno le audizioni e i concerti più prestigiosi di questa formazione musicale europea.