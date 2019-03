Omer Meir Wellber, nuovo direttore musicale del Massimo di Palermo

Omer Meir Wellber, a partire dal gennaio 2020 sarà il nuovo direttore musicale del Teatro Massimo a Palermo. Prenderà il posto di Gabriele Ferro che resta come direttore emerito a vita.



Ma già domani alle 20,30, sarà sul podio per un programma interamente russo: ouverture de

La sposa dello zar

di Nikolaj Rimskij Korsakov e il concerto in do maggiore di Sergej Prokofiev, per pianoforte e orchestra.



Al piano Daniel Petricia Ciobanu, e la cantata per mezzosoprano, coro e orchestra Aleksandr Nevskij con il mezzosoprano Ekaterina Sergeeva. Il soprintendente Francesco Giambrone e il sindaco Orlando hanno posto l'accento sull'importanza primaria di un direttore musicale che continui e amplifichi il lavoro già iniziato da Ferro.



Il giovane direttore si è detto felice di dividere la sua attività tra Desdra, la BBC philarmoniker e Palermo: «Ho trovato la macchina del teatro perfettamente rodata e in grado di lavorare con molto anticipo sulle stagioni - ha detto in un perfetto italiano - cosa essenziale per risparmiare sui cachet e trovare al tempo stesso i nomi e i cantanti di punta».



Ed ecco le anticipazioni a partire dal 2020. Si comincia con il concerto di Capodanno, che ingloberà ensemble musicali etnici. Poi inaugurazione con

Parsifal

di Wagner, regia di Graham Vick, e nel 2021 invece

Onieghin

e l'anno successivo Verdi con

I vespri siciliani

, regia di Emma Dante.



E, infine, Ligeti, uno dei più grandi compositori della seconda metà del 900, con

Le grand macabre

. Ma l'obiettivo più ambizioso sarà la tournée europea con l'orchestra del Massimo, «occasione che deve renderla competitiva e quindi conosciuta nel panorama europeo».

