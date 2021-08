Oliver Onions, "Dunebuggy" in versione 2.0

Martedì 31 Agosto 2021, 15:26

Dopo lo speciale regalo ai fan, BANANA JOE FEAT. BUD SPENCER, omaggio al grande amico e attore, tornano gli Oliver Onions, autentiche superstar della musica italiana e internazionale, tra i più famosi autori di colonne sonore al mondo. Esce oggi la versione 2.0 di DUNE BUGGY, l’iconico brano – bandiera del duo, la cui versione originale, indimenticabile colonna sonora del film …altrimenti ci arrabbiamo!, ha ottenuto uno strepitoso successo non solo in Italia ma in tutto il mondo; il singolo anticipa l’album FUTURE MEMORABILIA, in uscita l’8 ottobre per BMG e disponibile da oggi in pre-order https://oliveronions.lnk.to/FutureMemorabiliaPR. L’album del clamoroso ritorno degli Oliver Onions, arrangiato da Ricky Quagliato, verrà presentato a livello internazionale in esclusiva allo Spencer Hill Festival di Berlino, il più grande raduno d’Europa dei fan di Bud Spencer e Terence Hill, il 10 e 11 settembre.

Nella grande macchina di Guido e Maurizio De Angelis, protagonista della cover cartoon affidata al fumettista e illustratore Denis Medri e svelata sul finale del videoclip di DUNE BUGGY (FROM THE FUTURE), le collaborazioni cross-genere spingono l'acceleratore indicandoci la direzione di FUTURE MEMORABILIA. Così il duo svela oggi i featuring speciali che impreziosiscono la tracklist, oltre alla già nota Banana Joe feat. Bud Spencer.

A farsi strada nella giungla metropolitana della nuova Orzowei è Tommaso Paradiso, che colora i ritornelli di questo vero e proprio inno contaminandoli con il suo stile unico. Se Sandokan indossa l’abito sofisticato e di grande impatto di Claudio Baglioni, impreziosito dalle note della celebre violoncellista della colonna sonora di Pirati dei Caraibi Tina Guo, Roland Kaiser nella fresca Santa Maria Memorabilia gioca in casa al fianco degli Oliver Onions. Elio e le Storie Tese si riuniscono per rinfrescare La la la la lalla (Coro dei Pompieri), dandole un tocco stravagante con il loro inconfondibile stile, mentre l’icona del grande schermo David Hasselhoff arriva per dare un sapore d'oltreoceano a Sheriff; al rush finale, We Believe In Love, un’impennata d’amore con la grande voce di Elhaida Dani, la Esmeralda di Notre-Dame de Paris.

FUTURE MEMORABILIA, un avventuroso road trip in dieci tappe e una sola destinazione: la musica, quella cult con veste future pop targata OLIVER ONIONS.

L’unicità del viaggio di FUTURE MEMORABILIA è suggellata da due preziosi formati da collezione: l’esclusivo e coloratissimo vinile pop-up, in edizione limitata e numerata, e il CD nella versione Deluxe Green Box, realizzata interamente con materiali ecosostenibili plastic free, che contiene lo straordinario booklet e 5 stickers raffiguranti i brani più amati.