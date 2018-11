“Oh, Live”, Jovanotti racconta in un cofanetto d'oro dodici mesi di musica

Giovedì 29 novembre uscirà

Oh, live!

, un box che conterrà, oltre a

Oh, vita!

, l'album prodotto da Rick Rubin, anche il dvd di

Lorenzo live 2018

, il tour cui al quale hanno partecipato 600mila persone in 67 date.



La regia è di Leandro Emede con le immagini dello show che ha avuto un successo in Italia e in Europa.

Oh, live!

, in una confezione speciale tutta d'oro massiccio, a dodici mesi esatti di distanza dall'uscita di

Oh, vita!

(1 dicembre 2017), raccoglie un anno di soddisfazioni e di emozioni introducendo un nuovo capitolo dell'attività di Jovanotti che sarà presentato nei prossimi giorni a Milano.



«È stata una cavalcata pazzesca lungo tutto il Paese - racconta Jovanotti - Ho incontrato un'Italia bellissima, incinta di nuova vita e soprattutto danzante, ballerina… mamma mia quanto ci siamo divertiti!».

Oh, vita!

è il quattordicesimo album di Jovanotti, ed è composto da 14 canzoni prodotte da Rick Rubin e registrate tra Villa Le rose di Firenze e i leggendari Shangri La studios di Malibu, rimasti intatti durante il recente incendio nell'area che ha devastato ogni cosa anche molto vicina, addirittura confinante, con lo studio.



L'album è un'opera unica che a 30 anni da

Jovanotti for President

, ha rappresentato per l'artista un nuovo inizio. Nel disco è contenuto anche

Chiaro di luna

, il nuovo singolo attualmente in rotazione, già certificato oro e in vetta alle classifiche streaming sulle piattaforme digitali, che sta conquistando le playlist di tutti gli utenti.

