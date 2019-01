Nuovo album per Lang Lang: «Ecco i brani che mi hanno convinto a suonare»

Una delle star della musica classica, Lang Lang, torna con un nuovo album da solista,

Piano Book

, una raccolta di brani che lo hanno invogliato a suonare il pianoforte lanciandolo verso la celebrità.



Il nuovo lavoro da studio segna il suo ritorno con Universal Music Group e Deutsche Grammophon, etichetta per cui firmò per la prima volta nel 2003. «Spero di ispirare e motivare ogni studente di pianoforte a rimanere concentrato durante la pratica quotidiana e a suonare e capire questi brani essenziali per quello che sono veramente: veri capolavori», sottolinea.



In uscita il 29 marzo,

Piano Book

raccoglie opere di grandi compositori come Per Elisa di Beethoven, Clair de lune di Debussy e Il Preludio in do maggiore dal clavicembalo ben temperato di Bach, ma anche classici moderni divenuti familiari grazie alla tv e al cinema, come La Valse d'Amélie di Yann Tiersen, The Departure di Max Richter e il pezzo di Ryuichi Sakamoto Merry Christmas, Mr Lawrence.



Il musicista ha scelto anche pezzi che hanno una particolare importanza in culture specifiche, come Limu, Limu, Lima per la Svezia e il popolare Chinese Jasmine Flower. «Le musiche popolari - sostiene - sono essenziali per l'identità culturale di tutti. Ascoltandole, ho iniziato a sentire la musica classica con nuove orecchie, comprendendo quanto profondamente le canzoni e le danze popolari avessero influenzato così tanti compositori classici».

