Non solo "Tosca", anche Patti Smith alla prima diffusa della Scala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche un concerto di Patti Smith, il primo dicembre al padiglione Visconti, tra le oltre 50iniziative della Prima diffusa, che da nove anni accompagna i milanesi alla scoperta dell'opera che inaugurerà la stagione Scaligera. Dal 30 novembre al 12 dicembre, grazie al Comune di Milano ed Edison, la "Tosca" di Giacomo Puccini, che alla Scala sarà diretta da Riccardo Chailly per la regia di Davide Livermore, invaderà oltre 40 luoghi milanesi, in tutti e 9 i municipi.«È la mia ultima Prima, ma non sarà l'ultima - ha detto il sovrintendente uscente della Scala, Alexander Pereira - verrò a vederne altre, ora mi dovete lasciare provare nuove sfide, per me cinque anni in un nuovo teatro sono una sfida molto interessante».Al centro del programma, come sempre, le proiezioni in diretta dell'opera, in collaborazione con la Scala e la Rai, in 38 luoghi diversi, da San Vittore alla casa dell'accoglienza Enzo Jannacci, dalla stazione ferroviaria del passante di Porta Vittoria al terminal 1 di Malpensa, dal Conservatorio di Milano fino al nuovo cinema Armenia.A inaugurare il palinsesto di Prima Diffusa, il 30 novembre al Castello Sforzesco, l'evento "Tosca: vissi d'amore, d'arte e gelosia", curato dall'Accademia Teatro alla Scala e pensato per conoscere l'opera pucciniana attraverso laboratori, interventi musicali e una guida all'ascolto teatralizzata. Gli allievi della Scuola faranno conoscere ad adulti e bambini arti e mestieri che si celano dietro le quinte attraverso dimostrazioni di trucco teatrale ed effetti speciali, mentre il musicologo Fabio Sartorelli porterà il pubblico a conoscere le scene più significative di Tosca, insieme ad attori e solisti del Corso di perfezionamento per cantanti lirici.Il primo dicembre appuntamento - a ingresso gratuito e su prenotazione - con "Art and love" alle ex Officine Ansaldo, dove Edison ha realizzato un significativo intervento di efficientamento energetico. Patti Smith, accompagnata dal bassista Tony Shanahan e dalla figlia Jesse Smith al piano, presenterà i suoi brani più famosi assieme a suggestioni inerenti all'opera lirica. Il fabbisogno energetico della performance sarà interamente compensato con fonti rinnovabili.E poi gli incontri con il Maestro Riccardo Chailly, che il 6 dicembre presenterà l'opera insieme all'assessore Filippo del Corno al teatro Delfino e il 12 dicembre incontrerà gli studenti di direzione d'orchestra del Conservatorio. Tra gli appuntamenti anche il recital lirico del 5 dicembre al Teatro Puntozero Beccaria dei giovani solisti dell'Accademia di canto scaligera, introdotto da Elio. E infine varie mostre: una alConservatorio dedicata al giovane Puccini, una in via Montenapoleone e una allo spazio Fumetto.