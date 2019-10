Noa in Italia, canta in Sicilia sabato 19 ottobre e lunedì 21 sarà con Piero Angela all'Auditorium di Roma

Sabato 19 ottobre nella Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, in Sicilia, organizzato per valorizzare e promuoverne l'apertura in notturna, la cantante israeliana Noa sarà la grande protagonista di un concerto atteso da tempo. Lunedì 21 ottobre alle 21 Noa - nota ai più per aver interpretato il tema principale della colonna sonora de "La vita è bella", il film che nel 1999 permise a Benigni di trionfare agli Oscar - affiancherà Piero Angela e il fotografo subacqueo Alberto Luca Recchi sul palco dell'Auditorium Parco della Musica a Roma nel loro spettacolo sulle meraviglie e le fragilità del mare:

Con la mia musica accompagnerò i racconti delle avventure di Recchi e le immagini che verranno mostrate al pubblico

, dice Noa (50). La cantante ha un rapporto speciale con l'Italia, come testimoniano anche le onorificenze che le sono state conferite negli anni, su tutte quella di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica:

Stimo molto il vostro Presidente, Sergio Mattarella. Aver ricevuto da lui questa onorificenza mi rende fiera. In Italia mi sento a casa

.

Il suo ultimo lavoro è "Letters to Bach", omaggio al genio tedesco prodotto dalla leggenda del pop Quincy Jones:

È un disco di protesta nei confronti dell'abbassamento del livello della cultura. Ho voluto celebrare la genialità contro la stupidità

. L'artista israeliana è da sempre sensibile alla difesa del pianeta ed è anche per questo che ha accettato di partecipare allo spettacolo con Angela e Recchi:

Dovremmo capire che è fondamentale preservare i doni che ci sono stati dati. Il tema del rispetto ambientale mi è caro e come artista sento il dovere di affrontarlo: è una questione di responsabilità

.

