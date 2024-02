La 23esima edizione del No Borders Music Festival si terrà sabato 3 agosto alle ore 14.00

La XXIX edizione del No Borders Music Festival, la storica rassegna musicale che ha luogo nella foresta millenaria del Tarvisiano (luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council) al confine tra Italia, Austria e Slovenia, e che coniuga musica, natura ed enogastronomia, si terrà quest’estate per tre weekend consecutivi: il 20-21 luglio, 27-28 luglio e 3-4 agosto. Fondato sulla missione di celebrare la diversità musicale e promuovere la connessione culturale senza confini, il No Borders Music Festival si è affermato come uno dei più stimati eventi musicali estivi nel panorama internazionale. Ogni anno infatti il festival accoglie artisti di talento provenienti da una vasta gamma di generi musicali, offrendo al pubblico esperienze indimenticabili e un'opportunità unica di scoprire nuove sonorità provenienti da tutto il mondo. Il primo evento ufficiale della line up sarà un Mistery Concert, che si terrà sabato 3 agosto alle 14:00 presso il Rifugio Celso Gilberti.

Un format originale e unico, avvalorato dall’unicità della location raggiungibile a piedi o in funivia, nel quale il pubblico scoprirà solo il giorno del concerto chi salirà sul palco di Sella Nevea al Rifugio Celso Gilberti e lo stesso sarà per l’artista, che suonerà e si metterà in gioco di fronte ad un pubblico non espressamente suo ma più eterogeneo.