Nicola Sani: «La mia Tempestate è ribellione contro i vincoli»

Il 28 febbraio, alle ore 20,45, il musicista e compositore Nicola Sani, all’Auditorium Pollini di Padova, presenta

Tempestate

, il suo nuovo lavoro per orchestra, motion capture e live electronics. La realizzazione di

Tempestate

si colloca all'interno dell'incarico di composer in residence assegnato dall'Orchestra di Padova e del Veneto a Sani per il 2019 e la sua esecuzione nella stagione concertistica 2018-2019 dell’orchestra, intitolata Tempi e Tempeste.

Tempestate

è una nuova composizione che porterà l'orchestra al centro dello spazio virtuale, grazie alle nuove prospettive aperte dal rapporto tra il suono strumentale, l'interpretazione gestuale e le nuove tecnologie digitali interattive.

Ho intitolato la mia composizione Tempestate - scrive l'autore - per due ragioni: la prima è perché sono stato molto stimolato dal titolo della stagione dell'OPV di quest’anno: Tempi e Tempeste. La seconda perché trovo che questo nome, tra i suoi molteplici significati, esprima l’inquietudine di una necessità di ricerca. Tempestate è un invito ad agire, a rompere forme precostituite, è una sorta di irruzione e di devastazione del contesto sonoro prestabilito, un atto di ribellione che non avviene necessariamente per contrasti violenti, ma che penetra e frantuma qualsiasi vincolo

.

