Il premio Oscar Nicola Piovani sarà ospite della quarta edizione del Calvi Festival. Nella serata in programma sabato 17 agosto proporrà la sua “La musica è pericolosa”, una sorta di racconto autobiografico nel quale il compositore condivide con il pubblico ricordi, aneddoti ed emozioni di oltre 40 anni di carriera. Lo spettacolo - ricordano gli organizzatori della rassegna umbra - è stato commissionato per la prima volta dal festival di Cannes nel 2003. «Sono felice di ospitare il maestro Nicola Piovani nell’ambito del Calvi Festival» sottolinea il direttore artistico Francesco Verdinelli. L’evento si terrà in piazza Mazzini alle 21.15. Il Calvi Festival è caratterizzato da varie sezioni dedicate a danza, musica, teatro, all’arte e cinema. Tutti gli eventi, fino al 7 settembre, sono ad ingresso gratuito. © RIPRODUZIONE RISERVATA