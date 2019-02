Nick Mason arriva a Roma: l'ex Pink Floyd con la sua band all'Auditorium il 16 luglio

l chitarrista Lee Harris, da Gary Kemp degli Spandau Ballet, da Guy Pratt (storico collaboratore dei Pink Floyd) e da Dom Beken, speciali compagni di viaggio con cui Mason cattura lo spirito e la capacità immaginativa di quegli straordinari (e psichedelici) anni, celebrando i primi lavori musicali dei Pink Floyd, che includono brani tratti dagli album "The Piper At The Gates of Dawn" e "A Saucerful Of Secrets".

Dopo il concerto di Roger Waters dello scorso anno al Circo Massimo, quest'estate arriva a Roma un altro ex Pink Floyd. Nick Mason, con la sua band Nick Mason's Saucerful of Secrets, sarà infatti il 16 luglio all'Auditorium Parco della Musica nell'ambito della rassegna "Rock in Roma". L'ex cofondatore e batterista dei Pink Floyd sarà accompagnato sul palco della Cavea daNick Mason e il suo gruppo, prima di arrivare nella Capitale, saranno a Ravenna per il "Ravenna Festival" il 14 luglio, mentre il 17 luglio suoneranno all'Arena Santa Giuliana di Perugia nell'ambito di "Umbria Jazz".I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 10 di lunedì 11 febbraio su www.rockinroma.com, www.ticketone.it e www.ticketmaster.it, e nei punti vendita autorizzati Ticketone dalle ore 10.00 di giovedì 14 febbraio.NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS16 LUGLIO 2019 ROCK IN ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - CAVEAPrezzi biglietti:PARTERRE I SETTORE € 85,00 + € 12,75 d.p.PARTERRE LATERALE I SETTORE € 75,00 + € 11,25 d.p.TRIBUNA CENTRALE € 75,00 + € 11,25 d.p.TRIBUNA MEDIANA € 65,00 + € 9,75 d.p.TRIBUNA LATERALE € 50,00 + € 7,50 d.p.TRIBUNA ALTA € 40,00 + € 6,00 d.p.Apertura porte: h 19.30. Inizio concerto: ore 21.30