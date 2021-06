“Never Yours Again”, ecco il nuovo singolo di Eva Emaus

Mercoledì 23 Giugno 2021, 13:23

Never Yours Again è il singolo di lancio del progetto d’esordio di Eva Emaus ed uscirà il 25 giugno su tutti i digital store. Una carica esplosiva di energia e di sensualità, per un brano elettro-dance: l'artista si presenta sulla scena delle nuove tendenze del pop con tutte le seguenti caratteristiche: rompe gli schemi ed è contro il politically correct. Eva Emaus si presenta con un biglietto da visita che suona e tuona forte come un imperativo: a sposare il suo progetto non poteva che essere uno tra i più grandi direttori artistici avanguardisti, una mente geniale, regista e ballerino di fama internazionale.

APPROFONDIMENTI EVENTI Festa del Cinema di Roma MUSICA Roma 1962, il nuovo singolo del pianista jazz IL COLLOQUIO Radio3, parla Andrea Montanari IL FENOMENO Maneskin, moderni romani: la prima band italiana a scalare la... LA STAGIONE Con l'Idillio di Sigrifido di Wagner diretto da Nagano al... LA NOMINA Il maestro Michele Mariotti nominato nuovo direttore musicale... L'EVENTO L'orchestra del Teatro dell'Opera alla Galleria... SPETTACOLI DAL VIVO Da Patti Smith a Ben Harper, da Bennato a Capossela, ecco tutti... L'INTERVISTA Myss Keta: «Senza di me la musica non sarebbe la... MUSICA I Concerti nel Parco: per la 31a edizione si ricomincia alla... IL FENOMENO Da Rovazzi-Ramazzotti a Emma-Bertè: i tormentoni estivi... MUSICA “L'estate più calda”, esce il nuovo... L'INTERVISTA Emma, un tour per i 10 anni di carriera: «Sul palco sono... MUSICA Morto il direttore d'orchestra Giacomo Zani in un incidente... L'ARTICOLO Maneskin, il New York Times li celebra: «Conquisteranno il... IL PERSONAGGIO Mengoni, "Ma stasera" è il nuovo singolo. Tra... MUSICA Marco Mengoni, la "pedalata" fino a San Siro per...

Teatro, è morto Antonio Salines, lavorò con Carmelo Bene e Vittorio Gasmann

Chi è Eva Emaus?

Eva Emaus è una cantautrice e violinista italo-tedesca. Inizia a cantare all’età di 6 anni, divenendo poi solista del Coro delle Voci Bianche del Teatro San Carlo di Napoli. In seguito intraprende anche lo studio del violino, venendo ammessa al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Ha poi intrapreso la carriera universitaria, studiando Economia e Management in cinque paesi (Italia, Cina, Danimarca, Austria, Singapore), conseguendo con il massimo dei voti tre lauree. Girando il mondo, Eva è entrata in contatto con etnie eterogenee, assimilando diverse culture. Ciò non poteva che ripercuotersi fortemente sull'espressione artistica e di esecuzione strumentale, maturando sul violino un linguaggio classico con una forte influenza gitana. I suoi testi raccontano l’importanza della libertà individuale, scevra da qualsiasi altrui pregiudizio. I brani vogliono essere così manifesto dell’unicità di ogni persona.

Roma 1962, il nuovo singolo del pianista jazz e compositore Giovanni Guidi