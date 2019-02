Nek, Mi farò trovare pronto: il testo della canzone di Sanremo 2019

Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 01:01

Mi farò trovare prontodi Nek, P.Antonacci, L. ChiaravalliMi farò trovare prontoA certi strani mutamentiCon la guardia sempre altaAnche con i sentimenti… anche con i sentimentiSono pronto sono prontoA non esser pronto maiPer essere all’altezza dell’amoreSono pronto sono prontoCome non ho fatto maiPer essere all’altezza dell’amoreMi farò trovare prontoAll’impatto col tuo nomeLa tua firma sulla pelleÈ la mia rivoluzioneMi farò trovare prontoAd ogni regola che invertiOgni legge, ogni principio non saranno più gli stessiCon la guardia sempre altaAnche con i sentimenti… anche con i sentimentiLibri di milioni di paroleCe ne fosse almeno unaPer essere all’altezza dell’amoreFrasi di chissà quale canzoneNe venisse adesso unaPer essere all’altezza dell’amoreSono pronto sono prontoA non esser pronto maiPer essere all’altezza dell’amoreSono pronto sono prontoCome non ho fatto maiCome non ho fatto mai… maiScene del più grande film d’autoreNon c’è trama né copionePer essere all’altezza dell’amoreLibri di milioni di paroleCe ne fosse almeno unaPer essere all’altezza dell’amoreFrasi di chissà quale canzoneNe venisse adesso unaPer essere all’altezza dell’amoreMi farò trovare prontoCon l’amore in mezzo ai dentiCon la guardia sempre altaAnche con i sentimenti… anche con i sentimentiSono pronto sono prontoA non esser pronto maiPer essere all’altezza dell’amoreSono pronto sono prontoCome non ho fatto maiCome non ho fatto mai… mai