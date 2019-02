Negrita, I ragazzi stanno bene: il testo della canzone di Sanremo 2019

Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 01:01

I ragazzi stanno benedi P. Bruni – C. Petricich – E. Salvi – F. Barbacci – L. CilembriniTengo il passo sul mio tempo concentrato come un pugileSarà il peso del mio karma o la mia fortitudineCon in mano una chitarra e un mazzo di fiori distortiPer far pace con il mondo dei confini e passaportiDei fantasmi sulle barche e di barche senza un portoCome vuole un comandante a cui conviene il gioco sporcoDove camminiamo tutti con la testa ormai piegataE le dita su uno schermo che ci riempie la giornataMa non mi vaDi raccogliere i miei anni dalla cenereVoglio un sogno da sognare e voglio ridereNon mi vaNon ho tempo per brillare voglio esplodereChé la vita è una poesia di storie unicheE poi trovarsi qui sempre più confusi e soliTanto ormai non c’è più tempo che per essere crudeliE intanto vai, vai che andiamo dentro queste notti di stelleCon il cuore stretto in mano e con i tagli sulla pelleMa i ragazzi sono in strada, i ragazzi stanno beneNon ascoltano i consigli e hanno il fuoco nelle veneScaleranno le montagne e ammireranno la pianuraChe cos’è la libertà? Io credo: è non aver più pauraDi piangere stasera, di sciuparvi l’atmosferaE di somigliare a quelli come meNon mi va…Di lasciarmi abbandonare, di dovermi abituareDi dovermi accontentareSopra di noi la gravitàDi un cielo che non ha pietàPezzi di vita che non vuoi perdereGiorni di festa e altri da lacrimeMa ho visto l’alba e mette i brividi, i brividi…