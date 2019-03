Negramaro a sorpresa, Lele torna a casa mano nella mano con la moglie

Una foto che dice più di milleparole, quella pubblicata dalla moglie di Lele Spedicato, Clio Evans, all'uscita dalla clinica romana dove il chitarrista dei Negramaro è stato sinora ricoverato per la riabilitazione.

Lele ha infatti seguito un rigido regime di cure che gli ha permesso di riprendersi dopo l'emorragia cerebrale che lo aveva colpito a settembre mandandolo in coma. Proprio domani intanto la sua band, che ha dovuto rinunciare a lui per la tournée di "Amore che torni" nei palazzetti dello sport italiani, arriverà a Bari.

I Negramaro saranno infatti il 13, 14 e 15 marzo al Palaflorio.

Intanto proprio ieri, nell'ultimo concerto del gruppo, a Eboli, Giuliano Sangiorgi era tornato a prendere posizione sulle politiche migratorie del governo: “A noi per il culo non ci prendono! Noi siamo gente di mare e il mare è di tutti”, ha detto il cantante salentino sul palco del PalaSele. Non è la prima volta che Sangiorgi dice la sua sulla politica italiana. “Non me ne importa nulla di parlare male del governo. Quello che non accetto è che un Salvini dica agli artisti cosa debbano o non debbano dire. Sarebbe come suggerire a un fornaio di fare solo il pane o al cameriere di servire a tavola e tacere”, aveva detto qualche tempo fa a Vanity Fair.

Le parole di Sangiorgi arrivano a poche settimane da quelle pronunciate da Emma Marrone, sempre dal palco di Eboli, quando la tappa el tour della cantante si chiuse con la frase “Aprite i porti", scatenando le polemiche e anche i commenti sessisti. Tra i tanti quelli del consigliere leghista poi espulso dal partito.

Anche in quell’occasione Giuliano Sangiorgi aveva sostenuto la conterranea e a chi le aveva detto di "aprire le gambe" aveva consigliato di aprire i cervelli.

