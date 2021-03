Negramaro in streaming: «Un contatto etereo, ma torneremo ad abbracciarci»

Le strade deserte del centro di Roma e i tetti della capitale, ripresi da un drone, hanno fatto da sfondo a Primo contatto evento live in diretta streaming dei Negramaro a la «Lanterna Rome», la venue con la cupola in vetro e acciaio, ideata da Massimiliano Fuksas. Un’ora di spettacolo rock energico e intenso trasmesso dalla piattaforma pay-per-view LIVENow (dove lo show, visto il grande successo ottenuto, sarà disponibile on demand fino al 26 marzo) assaggio della nuova tournée indoor del gruppo, Contatto tour, al via il 7 ottobre con la data zero a Rimini.

Il frontman dei Negramaro («prima band italiana ad esibirsi in un live, in diretta streaming» ricordano in una nota gli organizzatori), Giuliano Sangiorgi, insieme al chitarrista Lele Spedicato, Ermanno Carlà (basso), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore), Danilo Tasco (batteria) e Andrea Pupillo De Rocco (campionatore, organetto, synth e fisarmonica) hanno tracciato un viaggio arricchito da giochi di luci e l’irruzione di immagini in realtà aumentata, da un’astronave in orbita sulla band, a un trionfo di farfalle.

«Questo è un contatto etereo, streaming, digitale però quello che è davvero reale - ha detto Sangiorgi - è questa musica, i Negramaro e tutti voi, torneremo presto ad abbracciarci. Intanto dobbiamo solo stare tanto tanto attenti ancora per un pò».

