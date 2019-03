Nayt torna con “Raptus 3” tra beat elettronico e R&B

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il terzo capitolo di una saga e la nuova prova di un rapper sui generis: questo è “”, nuovo disco di, al secolo William Mezzanotte, in uscita il 15 marzo. «La saga di Raptus è nata come uno sfogo - spiega Nayt - Mi piace fare tanto, ho tante influenze diverse. Questo raptus è il mio stile, è un confermare il fatto che posso e voglio non pormi limiti: voglio spaziare e stupire».Con la produzione di 3D il disco spazia infatti dalle chitarre di “Animal” al beat elettronico frenetico di “Brutti sogni”, passando per melodie R&B e tocchi latineggianti. Una varietà simile si applica ai temi, spesso in bilico tra il personale e il politico: «Il mondo è in evoluzione, bisogna toccare i giusti temi con le corde giuste. Vorrei fare rumore anche a costo di essere scomodo o incompreso. Io vorrei usare l’arte per provocare qualcosa di concreto nelle persone», spiega l’artista che non a caso ha il politicamente scorretto Eminem tra i suoi modelli dichiarati. Ma non per questo ignora l’Italia: «Con Cremonini mi piacerebbe molto collaborare. A Sanremo? Solo con il pezzo giusto, per portare una cosa che non ha fatto nessuno, potente e con un messaggio».