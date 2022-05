Myky, venerdì 27 maggio esce in radio "The One"

Dal 27 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “The One”, il nuovo singolo di Myky, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 maggio. “The One” è un concentrato di musica pop contagiosamente energica a base di synth che richiamano gli anni ‘80, piena di colore e di vibrazioni spaziali. Il brano è stato prodotto da Angelo Sika, giovane producer della provincia di Napoli che ha già lavorato con Myky per la realizzazione del disco, producendo “Free Love”, “Oxygen” e “Good Enough”. Spiega l’artista a proposito del brano: “The One fotografa un amore che è incanto, incontro, scoperta dell’altro e di sé. È il completamento di due anime che solo attraverso la comprensione, la connessione, l’abbraccio conseguono la piena espressione del proprio essere: l’uno nel due, il due nell’uno. Essere in due per meglio riconoscere la propria unicità, e vedere due unicità ricomporsi in un’unione”. Il videoclip di “The One” ci proietta nel mondo glamour e scintillante dei dancing club, dove però tutto appare sospeso: movimenti e sguardi cristallizzati, come congelati in un attimo senza tempo. Solo il manifestarsi dell’amore di cui si fa espressione la canzone (infatti, il cantante è l’unica figura che resta in movimento) permette alla vita di sbloccarsi, fluire, danzare, in un turbinio di gesti, luci e riflessi che riproducono, nella vita segreta dei locali notturni, un’immagine speculare del turbinio delle emozioni della vita. Il video è scritto e diretto da Elio Brusco (che ha precedentemente lavorato anche ai videoclip di “Free Love” ed “Oxygen”); il corpo di ballo è composto da Marco De Angelis, Thomas Monaco, Eugenio Turturiello, Fabio Di Fraia, Rossella Bruno, Martina Punzone, Alessia Flaminio, Alexsandra Peluso.