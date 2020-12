“Voci per la libertà - Una canzone per Amnesty”: esce oggi la raccolta digitale di 12 brani, da Niccolò Fabi a H.E.R. e Marina Rei

Il 10 dicembre 1948 a Parigi l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Dichiarazione universale dei diritti umani, come ideale comune da raggiungere per tutti i popoli. Per ribadire l'importanza di questi valori, “Voci per la libertà - Una canzone per Amnesty” promuove anche quest'anno una raccolta che unisce i nomi più affermati della scena musicale italiana che sono stati ospiti del Festival nell'edizione 2020 come Niccolò Fabi, Marina Rei e Margherita Vicario, insieme ai finalisti del contest vinto da H.E.R con il brano "Il mondo non cambia mai". La raccolta esce oggi nella versione digitale, in coincidenza con il 72° anniversario della Dichiarazione, mentre a fine gennaio sarà la volta di quella in vinile.

La tracklist parte dai due vincitori di Voci per la Libertà 2020: Niccolò Fabi con il brano “Io sono l’altro” (Premio Amnesty International Italia nella sezione Big), e H.E.R. con “Il mondo non cambia mai”, vincitrice nella sezione emergenti. Ma l’eclettica cantautrice-musicista ha offerto anche un’altra canzone, “Il nostro mondo”. Non mancano poi le altre finaliste: Agnese Valle (con “La terra sbatte”), Adriana (con “Bumaye”), Assia Fiorillo (con “Io sono te”), Micaela Tempesta (con “4M3N”). E poi gli ospiti: Marina Rei con “Donna che parla in fretta”, Margherita Vicario con “Mandela”, i Meganoidi con “Persone nuove”, The Boylers con “This Is My Place”, i Grace N Kaos, con “Blu cobalto”. Dodici brani, sintesi di un'edizione del festival particolarmente significativa che fra luglio e settembre ha toccato Adria, Rosolina Mare e Rovigo. Sulla copertina campeggia lo slogan “Sui diritti non si torna indietro”. Da oggi è online anche il bando di concorso per la nuova edizione del contest per emergenti, mentre da gennaio partiranno le selezioni per le nomination per il premio ai Big. Il tutto in vista della prossima edizione, prevista dal 23 al 25 luglio a Rosolina Mare.

