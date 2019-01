I Tiromancino con il “Fino a qui Tour” partono il 19 gennaio da San Benedetto, a luglio approdano a Roma

Parte ufficialmente il 21 gennaio dal teatro Verdi di Firenze (in realtà il 19 con la data zero dal Pala Riviera di San Benedetto del Tronto) il

, il tour teatrale dei Tiromancino con la loro inconfondibile forza e la sensibilità del cantautore Federico Zampaglione. I Tiromancino presenteranno live il loro ultimo progetto discografico “Fino a qui”, prodotto da Trident Music, eseguendo anche molti celebri brani del loro repertorio. Per la prima volta Zampaglione e la sua band saranno accompagnati dall’Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestre più conosciute nel panorama artistico nazionale che vanta anche la collaborazione con numerosi artisti di fama internazionale (Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith, Luis Bacalov e molti altri). L’orchestra è diretta dal Maestro Giacomo Loprieno.



Per il concerto di Bologna, previsto il 26 gennaio al Teatro Manzoni, salirà sul palco con la band anche il cantautore Luca Carboni che ha duettato con Federico Zampaglione nel brano “Imparare Dal Vento”, contenuto del disco “Fino A Qui”. Dopo le prime tre tappe, le date saranno domenica 27 gennaio al Teatro Colosseo di Torino; lunedì al Teatro Civico di La Spezia, giovedì 31 al Teatro Augusteo di Napoli, domenica 3 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano, lunedì 14 febbraio al Teatro Nuovo di Martina Franca. Il primo luglio i Tiromancino saranno a Roma e si esibiranno nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone.

“Fino a qui Tour”