Tre tenori vent'anni dopo Caracalla, sempre diretti da Zubin Mehta: a Pasquetta su Rai Radio1 Francesco Meli, Giovanni Sala e Luciano Ganci

L'idea è quella di riecheggiare il celebre concerto alle Terme di Caracalla del 1990, per giunta con lo stesso direttore d'orchestra e gli stessi brani, e di offrire agli ascoltatori una Pasquetta all'insegna della buona musica. Rai Radio1 lunedì alle 11.30 manderà in onda un concerto tutto immaginato a casa e per chi è a casa: i tre giovani e talentuosi tenori Francesco Meli, Giovanni Sala, Luciano Ganci canteranno, diretti dal grande maestro Zubin Mehta, ma ognuno dalla propria abitazione (Roma, Genova e Fabriano), riproponendo il celebre concerto di Caracalla di vent'anni fa. Era il 7 luglio, giorno prima della finale dei campionati mondiali di calcio quando a Roma, Luciano Pavarotti, Placido Domingo e Josè Carreras diedero voce e vita a un concerto mai dimenticato, diretti sempre da Zubin Mehta. Da Maria a West Side Story di Bernstein da Nessun dorma alla Turandot di Giacomo Puccini, il programma di lunedì su Radio1 sarà lo stesso cantato in quella giornata di 30 anni fa. L'iniziativa è stata pensata anche per mandare un messaggio di incoraggiamento a tutti gli operatori del mondo della musica e in particolare della lirica, in un momento in cui tutti i teatri del mondo sono chiusi.

