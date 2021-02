Arriva in Italia “Light for the world”, l'album delle suore clarisse di Arundel in testa alle classifiche pop inglesi

Il Canto gregoriano e le laudi insieme alla musica elettronica. Da questo mix è nato “Light for the world”, l'album delle suore clarisse di Arundel che ha raggiunto il quinto posto della classifica pop Uk e dal 26 febbraio sarà disponibile anche in Italia in versione digitale e in cd. Le Poor Clares of Arundel sono 23 suore che vivono, lavorano e pregano secondo la regola elaborata da Santa Chiara d'Assisi nel 1253 in un modesto convento nelle campagne del Sussex, vicino ad Arundel. La musica fa parte delle loro pratiche di preghiera quotidiane, ispira la meditazione e la pace, e per questo hanno deciso di realizzare un progetto che fosse fruibile dal più vasto numero di persone attualizzando canto gregoriano e laudi con elementi di musica elettronica.

Il senso è la musica antica concepita dal punto di vista sonoro come antidoto spirituale allo stress della vita moderna. L'album contiene laudi di Santa Chiara e San Francesco, inni sacri e testi medievali. «Realizzare la registrazione è stata una grande avventura - ha detto Suor Gabriel - le nostre paure e insicurezze nel rendere pubblici i nostri canti e il nostro lavoro sono state rapidamente dissipate. Troviamo una gioia profonda nei nostri canti e ora speriamo che la nostra musica porti pace e benessere a tutti coloro che ascoltano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA