Renzo Arbore in tour verso Sud con l'Orchestra Italiana: la partenza il 2 agosto da Portici

Nelle scorse settimane è entrato direttamente nelle case degli italiani grazie a "Striminzitic Show", lo spettacolo di ventuno puntate girate nel suo appartamento, in cui Arbore, attorniato da oggetti e memorabilie collezionati nel tempo e con la compagnia di Gegé Telesforo, raccontava al pubblico la sua carriera artistica. Ma dopo lo stop forzato adesso è il momento di tornare live.

è in partenza per il Sud. Prenderà il via il 2 agosto da Portici, alle porte di Napoli, il tour estivo con la sua Orchestra Italiana.Arbore si ripresenta con la musica, la sua storia d'amore di sempre.Dopo la tappa di Portici (Prateria Bosco Inferiore della Reggia), il 4 agosto sarà a Piano di Sorrento (Piazza del Mercato), il 7 a Bisceglie (Divine Follie), il 19 a Cirella Diamante (Teatro dei Ruderi), il 21 a Roccella Ionica (Roccella Jazz Festival), il 23 a Ragusa (Piazza della Libertà), il 26 a Benevento (Benevento città spettacolo), il 29 a S. Maria di Castellabate. A settembre, le prime date ufficializzate sono l'1 a Lioni e il 3 a Teggiano. «Renzo Arbore L'Orchestra Italiana» è ormai quasi un marchio di fabbrica, una mission che ha lo scopo di promuovere la musica napoletana più internazionalmente conosciuta.