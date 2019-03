Il rapper Anastasio: «Dopo X Factor basta tv, mostro la mia vera identità»

«Dopo X Factor voglio dimostrare di avere una mia identità musicale, non ho intenzione di fare le cose solo in una direzione». Si presenta così, Anastasio, recente vincitore della versione italiana del talent musicale, all'appuntamento con il vero battesimo del live, quello del “La fine del mondo tour” che ha preso ufficialmente il via dal palco di Santeria Social Club a Milano, per un concerto che ha fatto registrare il sold out. Con il suo misto di rap e canzone d'autore, rime una in fila all'altra ma anche momenti di solo voce e chitarra, il ventunenne di Meta di Sorrento si è presentato con una scaletta di diciannove canzoni, dalla cover di “Another brick in the wall” fino alla sua “Alla fine del mondo”, passando da “Costellazioni di kebab”, “Correre”, “Clint Eastwood” e diversi altri titoli.

«Quando penso a una canzone - ha raccontato Anastasio - non penso a farla rap, ma solo a fare un bel pezzo, partendo dalla mia ricerca sul testo ma senza mai separarlo dalla melodia. Mi piace spaziare tra i generi, anche se il rap è la musica con cui sono cresciuto». Con nove date del tour nei club che hanno fatto registrare il sold out in prevendita, il rapper si prepara a far crescere la sua musica, lasciandosi alle spalle l'avventura del talent. «Ho partecipato a X Factor - ha detto Anastasio - ma non so quanto io possa avere a che fare con la televisione. Le cose che farò da ora in avanti non avranno niente a che vedere con quel mondo, perché se si pensa di avere una propria identità, penso che cavalcare solamente il successo avuto in tv alla fine risulterebbe controproducente».



