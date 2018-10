Il 19 ottobre esce la raccolta completa della PFM, a marzo via al tour dedicato a Fabrizio De André

Dopo la vittoria del prestigioso premio come

Band internazionale dell'anno

ai Prog Music Awards UK 2018, per celebrare 48 anni di successi in Italia e nel mondo, il 19 ottobre uscirà (per InsideOutMusic/SonyMusic), la raccolta completa di PFM (Premiata Forneria Marconi). Un hardcoverbook in 4 cd con musica, storie e immagini inedite. La band è stata invitata, per la terza volta, a salire a bordo della Cruise To The Edge (CTTE) che partirà a febbraio da Tampa, in Florida. La Premiata Forneria Marconi è l'unico gruppo italiano che parteciperà all'evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate dagli Yes.



In occasione del quarantennale dei live

Fabrizio De André e PFM in concerto

e a vent'anni dalla scomparsa del cantautore, la Premiata Forneria in primavera tornerà sui palchi di tutta Italia con

PFM canta De André - Anniversary

, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell'evento. Per rinnovare l'abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da

La buona Novella

. Il primo appuntamento sarà il 12 marzo al Teatro Europa di Bologna per poi proseguire nelle principali città italiane. Il 9 aprile la band sarà a Roma al Teatro Brancaccio. Nata discograficamente nel 1971, lo scorso anno è stata premiata con la posizione n. 50 nella Royal Rock Hall of Fame dei 100 artisti più importanti del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA