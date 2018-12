La band dei Beer Brodaz salva il Natale

Quando le abbuffate in famiglia arrivano all’apice della sopportazione, i Beer Brodaz “Salvano il Natale”: si chiama così il “concertone” natalizio che il gruppo romano organizza la sera del 25 dicembre al Planet Roma (via del commercio 36) per buttarsi a capofitto in un “Jingle Bell Rock” di travolgente musica e intrattenimento. Il regalo sotto l’albero della band ai suoi fan sarà un brano inedito che, in perfetto stile Beer Brodaz, declina in chiave punk un pezzo icona della recente musica leggera italiana. ​Quello dei quattro trentenni del quartiere Laurentino - Corrado Traballesi, Arman Derviskadic, Massimo Ricciardi e Stefano Mazzuca – è un progetto nato nel 2003 e cresciuto spaziando dal funk al reggae, dal punk allo ska, passando per il pop e il rock. Oggi la band ha all’attivo sei dischi, autoprodotti e autodistribuiti, e l’inno del rugby italiano “Delinquenti prestati al mondo della palla ovale” (che conta ad oggi oltre 2 milioni di views sui social network e che nasce in collaborazione con l’omonima seguitissima pagina Facebook).



I loro testi comici e dissacranti, le rime baciate e licenziose non scadono mai nel volgare, come nell’ultimo successo estivo, “Vescica Loca”, che mette in parodia il genere del tormentone latinoamericano, o “La Notte delle streghe”, l'ultimo videoclip ispirato ai cortometraggi horror degli anni '80. I Beer Brodaz si muovono in modo innovativo nel solco di un approccio portato alla ribalta in Italia, fra tutti, da Elio e le Storie Tese e Latte & i Suoi Derivati. Dall’osservazione divertita della loro generazione, i quattro artisti romani raccontano la città, gli amori, l’amicizia, i problemi e le paure dei giovani con una narrazione leggera e comica che si sposa a un sound mai banale e ripetitivo, a suo modo intimamente rock. Nei loro concerti è l’imprevedibilità a dettare il ritmo della continua interazione col pubblico.



Per la settima edizione del concerto natalizio – promossa da Radio Rock e sponsorizzata fra gli altri da BrewDog– i cancelli aprono alle 19.00 con una selezione di birre artigianali proposte dal birrificio/pub icona di Roma Sud “CRAFT – for good times” e lo street food di pasta e hambuger a cura di “RARO – Food Truck Roma”. Alle 22.00 si scaldano i motori col rockabilly de i “VazzaNikki” e si arriva all’alba di Santo Stefano accompagnati dal Djset a cura di Astarbene – The Reggae Radio Show. L’operazione “salvataggio” dei Beer Brodaz parte a mezzanotte, per due ore di live sulla scia ska-punk-rock degli ultimi successi così come dei testi degli inizi, e non mancheranno certamente le sorprese.

