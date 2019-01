In streaming la canzone di Mika “Sound of an orchestra” per la serie tv “La Compagnia del Cigno” dal 7 gennaio su Rai1

Disponibile dal 4 gennaio per streaming e download la canzone inedita

Sound Of An Orchestra

scritta e cantata da Mika come sigla della serie tv

La Compagnia del Cigno

in onda dal 7 gennaio su Rai1. Il brano, scritto da Mika con The 23rd (Henry e George Flint) e prodotta da Mika, Mark Crew e Dan Priddy, nasce dall'amicizia e dal rapporto professionale tra il cantante e Ivan Cotroneo, regista della serie (insieme hanno lavorato al film di Ivan,

Un Bacio

, e insieme hanno scritto lo show

tasera CasaMika

). Mika ha seguito le riprese della serie, visitando il set e facendo anche un piccolo cameo. Nelle settimane successive ha composto la canzone immaginando un parallelo tra l'innamoramento tra due persone e quello per la musica. Mika è anche vicino per esperienza personale alle tematiche della serie: «I miei anni in conservatorio son stati importantissimi, era un privilegio poter entrare in un edifico totalmente dedicato alla musica nella forma più alta, sono stati anni di sacrificio, dedizione e sogni che mi hanno formato e cambiato la vita», dice la popstar.

