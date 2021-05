1 Maggio 2021

di Mattia Marzi

(Lettura 3 minuti)







«Come va? A questa domanda bisogna rispondere sempre: bene. Altrimenti passi l'intera giornata a elencare cosa non va bene», rispondono al telefono Colapesce e Dimartino. La loro Musica leggerissima da Sanremo non ha mai smesso di suonare: oggi la porteranno anche al Concerto del Primo Maggio (in collegamento dalle Officine Meccaniche di Milano).

Voi non potete proprio lamentarvi, però. Un successo oltre le aspettative?

D: «Sì. Il post-Sanremo ce lo immaginavamo movimentato, ma non così tanto».

C: «La cosa bella è che abbiamo conquistato un pubblico trasversale, che va dai bambini agli anziani, con un pezzo che parla di depressione».

Siete stati fraintesi?

C: «Sì. Il tema è stato compreso da pochi. Ma ci siamo divertiti a mascherare la profondità del testo con il colore. È il gioco del pop. La sfida era quella di appesantire la musica leggera italiana, negli ultimi anni povera di messaggi: volevamo trasmettere dei contenuti all'interno di un contesto leggero».

È il vaccino contro il malessere sociale di questi mesi?

C: «Un valido palliativo».

Per strada vi fermano?

C&D: «La scena è sempre la stessa: Puoi fare un video saluto per mio figlio? È pazzo di Musica leggerissima».

Amadeus lo avete sentito, dopo Sanremo?

D: «Lo abbiamo rivisto a I soliti ignoti: era orgoglioso di aver contribuito al nostro successo».

Tra i colleghi chi vi ha fatto i complimenti?

C: «Jovanotti ci ha scritto che questa canzone avrebbe fatto del bene a tante persone».

D: «Ci ha mandato un messaggio anche Tiziano Ferro. Abbiamo messo d'accordo underground e mainstream, due mondi che si fanno la guerra».

Il prossimo passo è conquistare il mercato internazionale: ci proverete?

D: «Forse sì, anche perché i discografici ci hanno detto che abbiamo ascoltatori in Germania e in Polonia. Ma senza tradurre il testo».

C: «Abbiamo ascoltato la cover di Ana Mena sui social: magari potrebbe incidere lei una versione in spagnolo e conquistare il mercato latino. Intanto è uscito il remix di Cerrone, icona francese della disco music».

Rivedi #propagandalive: Ornella Vanoni, Antonella Attili, Paolo Rossi, Colapesce e Dimartino, Andrea Pennacchi, Memo Remigi, Fabio Celenza, Alessio Marzilli, la settimana di Makkox, il reportage di Diego Bianchi dalle Marche https://t.co/Eo5Mi3m0KL pic.twitter.com/6qur9Kb9CP — Propaganda Live (@welikeduel) April 24, 2021

A Propaganda avete conquistato anche Ornella Vanoni: un programma tutto vostro in Rai?

C&D: «Lo faremmo solo a condizione di parlare esclusivamente di musica, visto che in tv non ci sono più spazi del genere: difficile che la Rai ce lo faccia fare».

Il duo fino a quando andrà avanti?

C&D: «Non ci siamo dati scadenze: finché ci andrà, continueremo a cantare insieme».