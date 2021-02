L'orchestra dell'Opera di Roma suona per la prima volta al Maxxi: il concerto dedicato a Stravinskij in streaming il 25 febbraio

Un po' sarà come stare all'Opera, un po' al museo, mentre non ci saremo mai mossi dal divano di casa. Sarà trasmesso in streaming gratuito giovedì 25 febbraio alle ore 20 sui canali YouTube dell'Opera e del Maxxi e successivamente su Rai Radio 3, il concerto interamente dedicato a Igor' Stravinskij con cui l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma si esibisce per la prima volta al Maxxi. Negli spazi della mostra “senzamargine. Passaggi nell'arte italiana a cavallo del millennio”, davanti alle opere di Mario Schifano, il maestro Daniele Gatti, direttore musicale dell'Opera di Roma, dirige l'orchestra del Lirico romano in un programma musicale che prevede il Concerto in mi bemolle «Dumbarton Oaks», Danses concertantes e le Suite n.1 e n.2 per piccola orchestra, a cinquanta anni dalla scomparsa di Igor' Stravinskij.

“Opera al Maxxi” è il titolo dell'omaggio a uno dei maggiori compositori del Novecento, frutto della speciale collaborazione tra le due istituzioni culturali. Per rispondere alla sospensione degli spettacoli, il Teatro dell'Opera ha trasferito la propria programmazione su Teatro Digitale, un cartellone di opere, balletti e concerti diffusi gratuitamente su operaroma.tv, il canale ufficiale Youtube del teatro, per resistere all'assenza di pubblico in sala senza fermare la musica. Con l'esibizione al Maxxi prosegue dunque la ricerca di spazi e palcoscenici inediti.

