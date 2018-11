A 150 anni dalla morte di Rossini, martedì 13 novembre concerto a Santa Croce a Firenze davanti al monumento funebre

L'appuntamento è per martedì 13 novembre alle ore 16 nella Basilica di Santa Croce a Firenze, a 150 anni esatti dalla morte. Nel 1868 il compositore Gioachino Rossini si spegneva nella sua villa di Passy e le spoglie venivano tumulate nel cimitero parigino di Père-Lachaise; vent'anni dopo la salma veniva traslata a Firenze, dove il compositore riposa tuttora. Per celebrarlo il Teatro del Maggio dà appuntamento al pubblico (con ingresso libero) davanti al monumento funebre del compositore realizzato da Giuseppe Cassioli nel 1900 per un concerto introdotto da una cerimonia commemorativa che vedrà la vicesindaca del Comune di Firenze Cristina Giachi, il sovrintendente del Maggio Cristiano Chiarot e il segretario generale dell'Opera di Santa Croce Giuseppe de Micheli ricordare il Pesarese. A seguire, il Coro femminile e il Coro delle voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino si esibiranno in alcune delle pagine meno conosciute del repertorio rossiniano.



«Nell'anno in cui si celebrano i 150 anni della morte di Rossini il Maggio non poteva esimersi dal porgergli un omaggio nel luogo in cui riposa - ha detto il sovrintendente Chiarot - Un concerto gentile e sobrio per ricordare una colonna portante della musica come Gioachino Rossini rispettando il luogo che lo ospita, la monumentale Basilica di Santa Croce. Abbiamo scelto una selezione di brani poco noti per manifestare l'immensa riconoscenza e ammirazione nei confronti di uno dei compositori più grandi della storia, autore di pagine immortali. Non è che l'inizio, perché abbiamo un mese intero di programmazione dedicato a Rossini, con oltre 40 appuntamenti in calendario».

