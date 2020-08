Museo del Saxofono, dal 5 al 26 settembre tornano i concerti a Maccarese, apre la formazione The Jazz Russell & Friends

Dal 5 al 26 settembre tornano i concerti al Museo del Saxofono di Maccarese, la suggestiva cornice che ospita la più grande collezione al mondo dedicata a questo strumento. Si riparte con una serie di performance dal vivo a cadenza settimanale. Tutti i sabato sera, cittadini, musicisti e appassionati potranno godere di un ricco programma che prevede anche la possibilità di visitare il museo, per l'occasione aperto anche di sera. La musica - afferma Attilio Berni, ideatore, collezionista di sax e direttore del Museo - ci ha aiutato a non smarrirci parlando al corpo e alla mente, suscitando emozioni che allentano le nostre tensioni in questo difficile periodo

Il primo concerto sarà dunque sabato 5 settembre: ad aprire la rassegna la formazione The Jazz Russell & Friends capeggiata da Filippo Delogu. A seguire, il 12 settembre, sarà la volta del quartetto di Luca Velotti con lo spettacolo “Where the rainbow ends”. Il 19 settembre Alberto Botta & Friends daranno vita a “… Una botta di swing” mentre, a conclusione del mese, chiuderanno la rassegna Alberto Laurenti e Nadia Natali, con il gruppo i TheRoma, esibizione dedicata alla Città eterna “Roma che mi guardi”.



Gli eventi saranno gestiti ed organizzati nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid prevedendo un ingresso contingentato fino ad un massimo di 80 persone e la prenotazione obbligatoria con prevendita sul sito liveticket o chiamando i numeri +39 06 61697862 – +39 347 5374953. Prima dell’inizio del primo concerto è prevista un’apericena d’intrattenimento. Sarà possibile anche visitare il Museo del Saxofono che rappresenta un’eccellenza del territorio ed è l’unico museo, nel panorama internazionale, dedicato a questo strumento. Un'esposizione di stupefacenti strumenti per districarsi nelle innumerevoli trasformazioni del saxofono ed incontrare i grandi capolavori delle fabbriche Conn, Selmer, King, Buescher, Martin, Buffet, Rampone, Borgani, seguendo un connubio tra arte ed artigianalità, creatività e tradizione che dalla bottega dell'inventore Adolphe Sax giunge fino ad oggi. Questo e molto altro ancora in un autentico spazio della cultura musicale “saxy”. Dal piccolissimo soprillo di 32cm al gigantesco contrabasso di 2 metri, dal Grafton Plastic agli strumenti dell'inventore Adolphe Sax, dal Jazzophone ai saxorusofoni, dal tenore Selmer di Sonny Rollins all’Ophicleide.

