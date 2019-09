Torna Celine Dion, il 15 novembre il nuovo album “Courage”, la sfida di cambiare vita

Uscirà il 15 novembre «Courage», il nuovo album di Celine Dion, annunciato con la pubblicazione di tre nuovi brani. Si tratta del primo album in inglese a 6 anni di distanza da «Loved Me Back to Life» e sarà un disco eclettico, un mix di ballate e canzoni. «Imperfections», «Lying Down» e «Courage», questi i titoli dei nuovi tre brani, rappresentano la nuova direzione creativa per l'artista. Scritto da Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles, Dallas Koehlke e prodotto da DallasK, «Imperfections» esamina il significato dell'autocritica («I try to give all myself to you / But before I can get there / Got parts of me I'm trying to lose»). «Lying Down», scritto da David Guetta, Giorgio Tuinfort e Sia Furler, evidenzia la necessità di cambiare mentalità per andare avanti dopo essere usciti da una relazione opprimente («You tried to push me down, you tried to keep me possessed»).





Il brano che dà il titolo all'album, «Courage», è infine un inno a trovare la forza e la fierezza quando ci si trova all'inizio di una nuova sfida («Courage / Don't you dare fail me now / I need you to keep away the doubts / Ìm staring in the face of something new»), ed è stato scritto da Stephan Moccio, Erik Alcock e Liz Rodrigues. Nell'album è presente anche il brano «Flying On My Own», uscito lo scorso giugno, che Celine ha eseguito l'ultima notte della sua storica residency di 16 anni a Las Vegas. Ieri ha avuto inizio il «Courage World Tour», con il primo dei tre concerti che Celine Dion terrà a Quebec City, prima di proseguire con i sei spettacoli di Montréal e poi con date in oltre 50 città tra Stati Uniti e Canada.

