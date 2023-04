Lo spot radiofonico di Mundys premiato da “Radio Plus” per la migliore creatività strategica dell’anno

A circa un mese dal cambio di identità annunciato il 15 marzo dalla holding controllata da Edizione, Blackstone e Fondazione Crt, lo spot radiofonico della campagna di lancio di Mundys viene premiato a Milano. Nell’evento di Radio Plus, organizzato da FCP Assoradio insieme a Mindshare e a TER – Tavolo Editori Radio, al Teatro Manzoni di Milano - dove erano invitate e presenti altre note multinazionali come Meta e Vodafone - sono stati premiati nella giornata del 12 aprile i migliori spot radiofonici, andati in onda nel corso dell’ultimo anno. L’iniziativa “La radio premia” prevede un totale di sei categorie di riconoscimento e ha visto Mundys premiata per la migliore creatività strategica basata sul concept “Improve moving life”. Muoverci ci porta ad unirci, ispirarci, connetterci con gli altri, costruire il nostro futuro, riabbracciare le persone più care e in generale scoprire il mondo. Sono questi e altri mille i motivi per cui ci spostiamo e per cui è importante lavorare affinché farlo, diventi sempre più semplice, innovativo e sostenibile. L’idea di mobilità integrata, alla base del concept di Media.Monks Milan, agenzia che si è aggiudicata lo sviluppo creativo assegnato dalla brand proposition di Mundys, viene raccontata attraverso la voce della giovane cantautrice romana Valentina Parisse, accompagnata da una colonna sonora allo stesso tempo potente e poetica, in uno spot di 30 secondi.

La voce è calda e accogliente, nota al pubblico dal 2014, quando è uscito il suo primo singolo “Sarà bellissimo” (2014, Lab), prodotto da Phil Palmer, registrato e missato a Londra da Tim Weidner nei Sarm Recording Studios di Trevor Horn, ha conquistato il consenso di pubblico e critica.

Valentina Parisse è anche autrice di brani portati al successo da artisti italiani del calibro di Renato Zero (insieme a Phil Palmer, Valentina ha composto la musica del singolo “Rivoluzione”, inserito nell’album “Alt” del 2016) e Michele Zarrillo (collaborando alla scrittura de “Nell’estasi o nel fango” presentato a Sanremo 2020 e di “Vivere e rinascere” – 2017).

Nell’estate 2022 esce il singolo “Animali” (Capitol Records/Universal Music Italia), scritto con Leo Pari e prodotto dalla Platinum Squad con la supervisione di Takagi e Ketra. Nello stesso periodo, si esibisce sul palco del TIM Summer Hits, in onda su Rai2, oltre a essere ospite della nuova edizione del Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano e del palco di Radio Kiss Kiss ad Amalfi.

La musica rappresenta dunque il fil rouge dell’intero concept creativo della campagna di Mundys, parola dalla forte assonanza latina, che richiama la globalità. Il simbolo del nuovo brand della multinazionale racchiude i flussi e il dinamismo dei viaggiatori, mentre le cromie rappresentano due caratteristiche fondanti del nuovo corso della holding, e cioè l’innovazione e l’attenzione all’ambiente.

Mundys è presente in 24 Paesi, con asset iconici e strategici e con infrastrutture e servizi integrati tra loro. Ogni anno sulle reti del Gruppo vengono effettuati oltre 3 miliardi di transiti di automezzi leggeri e pesanti, mentre gli aeroporti italiani (Fiumicino e Ciampino) e francesi (Nizza, Cannes e Saint Tropez) ospitano 60 milioni di passeggeri e ulteriori 7 milioni di persone usano i servizi di mobilità di Telepass. Mundys è anche presente in più di 600 grandi città in tutto il mondo (tra cui Londra, Miami, Singapore, Bogotà) con innovative piattaforme di mobilità urbana che consentono lo snellimento del traffico e la riduzione delle emissioni. Sono oltre 23.000 i dipendenti della nuova realtà, di cui circa 6.000 solo in Italia.