Inserito tra i 10 migliori album live di tutti i tempi da Rolling Stone, MTV Unplugged in New York dei Nirvana viene ristampato in vinile in occasione del 25mo anniversario della sua uscita, avvenuta il 1 novembre del 1994. Si tratta della registrazione del concerto acustico del 18 novembre 1993 per la serie Unplugged di MTV. Il disco fu premiato con il Grammy Award come miglior album di musica alternativa nel 1996. Questa nuova versione contiene cinque brani dalle prove dello show (prima disponibili solo in dvd). © RIPRODUZIONE RISERVATA