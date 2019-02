Motta, Dov'è l'Italia: il testo della canzone di Sanremo 2019

Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 01:02

Dov'è l'Italiadi MottaPerché nascosto sono stato quasi sempreTra chi vince e chi perdeA carte scoperteMentre qualcuno mi guardaE qualcun altro mi consumaPer ogni vita immaginataC’è la mia vita che sfumaE in un secondo penso a chi mi è stato accantoIn un pensiero lontanoMa nello stesso momentoTu su un tappeto volanteTra chi vince e chi perdeE chi non se la senteDov’è l’Italia amore mio?Mi sono persoDov’è l’Italia amore mio?Mi sono persoDov’è l’Italia amore mio?Mi sono perso anch’ioCome quella volta a due passi dal mareFra chi pregava la lunaE sognava di ripartireL’abbiamo vista arrivareCon l’aria stravolta di chi non ricorda cos’era l’amoreE non sa dove andareDa quella volta nessuno l’ha più vistaDa quella volta nessuno l’ha più vistaE in un momento penso a te che mi stai accantoIn quella notte d’estateChe mi hai insegnato a ballareE mi immagino leiFra le stelle ed il soleSul tappeto volanteTra chi vince e chi perdeE chi non se la senteDov’è l’Italia amore mio?Mi sono persoDov’è l’Italia amore mio?Mi sono persoDov’è l’Italia amore mio?Mi sono perso anch’ioMi sono perso anch’ioDov’è l’Italia amore mio?Mi sono persoDov’è l’Italia amore mio?Mi sono perso