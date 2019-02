Dai "Moseek" a Mille: un concerto in casa per il nuovo progetto musicale

«Non è la prima volta che faccio un concerto in casa», dice con voce sottile ed emozionata Elisa Pucci, presentando il suo nuovo progetto musicale in italiano, che la porterà a salire sui palchi con il nome Mille. E, infatti, spiega: «Ma questa è la prima volta che a sentire le mie canzoni scritte in italiano ci sia gente che non conosco». Elisa, già volto e voce dell'apprezzato trio Moseek, ha mille volti, mille anime, mille canzoni nel petto pronte ad esplodere in un album atteso e conteso da chi della musica ne ha fatto un mestiere. Primo tra tutti Federico Nardelli, già produttore di Gazzelle o del più grande Ligabue. Così, il nome Mille (in rete @iosonomille) le è venuto di getto: «Mi calzava addosso e quindi l'ho tenuto», continua Elisa che ha anche tratto ispirazione dal titolo del suo romanzo in costruzione, "Due minuti dopo i primi mille". Un numero che è un nome. Un nome che è un filo rosso che tiene insieme molteplici parole e migliaia di frasi a comporre canzoni per la prima volta sono scritte e cantate in italiano, per lei che fino ad allora insieme ai suoi colleghi e amici Fabio Brignone e Davide Malvi, si era solo esibita in inglese. Sono proprio i due musicisti a spingerla per primi verso la sua nuova identità che pulsa forte e la cui uscita è inevitabile.



Un'identità che aveva già intravisto anche, tra i protagonisti del talent di Maria De Filippi e grande amica del trio e che più volte aveva incoraggiato Elisa a scrivere in italiano e di cui ora lei ricorda sorridente: «Sono felicissima per Giordana e per il suo grande percorso ad Amici. E' stata tra le prime ad incoraggiarmi verso questa mia nuova essenza». Una nuova essenza ed una nuova vita artistica che sta iniziando, con una partenza imminente verso Milano, quella stessa città che Mille descrive nel singolo, dedicata ad un amico che Roma l'ha già lasciata a favore della città milanese.

Un concerto in casa per salutare la capitale e quelle quattro mura a Centocelle, scrigno di grande creatività per Elisa che invita tutti, amici e fans su instagram. «Roma resta la città del cuore, quella dove verrò sempre in vacanza appena mi sarà possibile», risponde Mille alla domanda su cosa abbia di più la città milanese rispetto a Roma. E continua dicendo: «Milano è una scelta fisiologica e naturale per chi come me vuole vivere di questo lavoro. A Milano ci sono le strutture, gli uffici e le persone con cui confrontarci. Qui, ahimè, no! Forse l'amore si può vivere a distanza, per il lavoro ci devi stare». Si fa triste in volto per un momento, ma è solo il tempo di cambiar pensiero e immaginarsi già all'opera per la costruzione di un disco che porterà il suo nuovo nome e la sua nuova anima, frutto di un vero e proprio ricalcolo di se stessa, che Elisa Pucci decide di consegnare a quel giovane pubblico giunto nel suo soggiorno, con telefonino e la prossima stories tra le mani.



