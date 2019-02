Morto Mark Hollis, frontman dei Talk Talk: leggendario il tormentone anni 80 Such a Shame

Mark Hollis, leader di una delle band più importanti degli Anni 80, i Talk Talk, è morto oggi a 64 anni. La notizia è stata twittata dal regista dei loro videoclip, Tim Pope. I Talk Talk sono rimasti in attività dal 1981 al 1992. Noti con singoli quali It's My Life e Such a Shame, i Talk Talk sono passati dal suono synth pop degli esordi a composizioni più complesse che anticipano di qualche anno il post-rock.

Mark Hollis canta Such a Shame, hit internazionale dei Talk Talk

Fu Mark Hollis lui che, al fianco del membro non ufficiale Tim Friese-Greene, portò a evolvere lo stile della band dal New romantic degli esordi a una musica notevolmente più astratta e complessa, assimilabile a quello che successivamente sarebbe stato conosciuto come post-rock. Nel 1998 il cantante realizzò il suo unico album da solista, dal titolo "Mark Hollis", accolto positivamente dalla critica. Da allora si ritirò dalle scene, se non per sporadiche collaborazioni in album altrui.



ZRockR is saddened to hear of the passing Talk Talk & Mark Hollis frontman, Mark Hollis. Our condolences to his family, bandmates, friends, and fans. https://t.co/ceAlDi2YaV — Z~ Rock'R (@ZRockR1) 25 febbraio 2019

Hollis è nato a Londra il 4 gennaio 1955. Ha iniziato la sua strada a metà anni 70. Otto anni dopo la sua prima incisione con un singolo cantato assieme The Reaction, un gruppo durto poco. I Talk Talk nacquerò tre anni dopo, nel 1981. Si affermarono grazie a "It's My Life" e "Such A Shame", tra i pezzi più celebri dei primi anni 80.

Dopo lo scioglimento del gruppo, Hollis continuò con un album solista omonimo (1997), L'anno dopo si ritirò ufficialmente dalle scene.

