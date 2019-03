Mondo Marcio, nel giorno della donna esce l'ultimo disco, titolo: “Uomo!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Giornata dedicata alle Donne, esce “Uomo!”, il nuovo disco di Mondo Marcio. «Nessuna provocazione, la mia vuole essere una dedica d’amore e un invito a tutti a essere se stessi fino in fondo e a combattere per i propri diritti, sempre», dice il rapper milanese che nel nuovo lavoro vanta la partecipazione di Mina in “Angeli e Demoni”. «Nel 2012 avevo campionato la sua voce in “Un bacio (troppo poco)” - racconta -, a lei piacque e mi invitò a fare un album intero, “Nella bocca della tigre” (2014), con i suoi campionamenti. Due anni dopo scrissi una canzone per il disco che stava realizzando con Celentano. E oggi questo: il nostro è un contrasto tra generi, storie, carriere, ma è sbagliato incasellare la musica. Siamo allo stesso tempo molto lontani e molto vicini». Tra i primi a portare l’hip hop al grande pubblico, Mondo Marcio ha una visione critica sulla situazione attuale: «Il rap ora va di moda: se prima ci inventavamo di tutto per trovare i soldi per andare in studio, oggi si fa musica per fare i soldi».